Prohíben ingreso de bebidas alcohólicas en panteones de Hermosillo durante el Día de Muertos

Con el objetivo de garantizar una celebración segura y respetuosa, el Ayuntamiento de Hermosillo anunció que quedará estrictamente prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas a los panteones municipales y rurales durante los días de conmemoración del Día de Muertos, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

¿POR QUÉ SE PROHÍBE EL INGRESO DE ALCOHOL A PANTEONES?

El propósito principal será dar prioridad a los peatones, resguardar la integridad de los asistentes y evitar incidentes derivados del consumo de alcohol o de la aglomeración vehicular.

El funcionario reiteró que la medida no busca limitar la convivencia, sino mantener un ambiente de respeto.

"Puede haber música y bocinas, siempre y cuando no molesten a otras personas, pero no se permitirá el paso con bebidas alcohólicas en ninguno de los panteones ni en el Bosque Memorial del municipio", señaló.

CIERRE DE VIALIDADES DURANTE EL DÍA DE MUERTOS EN HERMOSILLO

Sergio Valdez López, director de Tránsito Municipal, informó que se implementará un operativo especial de seguridad con más de 50 elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quienes trabajarán en turnos de ocho horas para cubrir las jornadas de visita desde las 6:00 hasta las 22:00 horas.

El dispositivo se desplegará principalmente en los panteones Yáñez, Sahuaro, Norte y Palo Verde, además de los 14 camposantos ejidales ubicados en zonas rurales del municipio.

"Tenemos el cierre del Panteón Yáñez, a la altura del Seguro Social y Garmendia, para proteger al peatón. También habrá un cierre sobre la Israel González, donde se colocan los vendedores, y se desviará el tránsito por Héroes de Nacozari hacia Periférico Norte", explicó Valdez López.

En 2024, la afluencia de visitantes a los cementerios municipales superó las 61 mil 300 personas, por lo que este año se reforzarán las medidas preventivas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir de forma responsable, atender las indicaciones de los elementos de seguridad y mantener el espíritu tradicional y familiar de esta fecha, dedicada a honrar la memoria de los seres queridos.