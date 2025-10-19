  • 24° C
Hermosillo

Clima en Sonora hoy 19 de octubre; vuelve el calor a la capital sonorense

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevalecerán las mañanas con un ambiente fresco y muy cálido durante la tarde

Oct. 19, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 33°C y una mínima de 16°C, registrando un ambiente fresco durante la mañana de este domingo.

Para este 19 de octubre, se espera una sensación térmica de 31 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:27 y el atardecer será a las 17:49, brindando un total de 11 horas y 23 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 27 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire asociada al frente frío No. 7 prevalecerán las mañanas con un ambiente fresco y muy cálido durante la tarde, en las zonas centro, noroeste y sur del territorio sonorense.

Además, continúa la vigilancia de una potencial zona de desarrollo ciclónico sobre el Océano Pacífico, al momento mantiene 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante la siguiente semana.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 19 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 17°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 32°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 25°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 20 de octubre

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


