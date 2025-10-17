Clima en Hermosillo hoy 17 de octubre; se registran amaneceres más frescos por frente frío

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 28°C y una mínima de 15°C, registrando un ambiente fresco durante la mañana de este viernes.

Para este 17 de octubre, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:26 y el atardecer será a las 17:51, brindando un total de 11 horas y 26 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 59 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ingreso del frente frío núm. 7 sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en Sonora.

Asimismo, se estará registrando el descenso de temperaturas, con amaneceres muy frescos con valores por debajo de los 10°C en la región de la zona montañosa en el territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 17 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 16°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 28°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 22°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 18 de octubre