Clima en Hermosillo hoy 15 de octubre; llegará frente frío esta semana

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 27°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente fresco durante la mañana de este miércoles.

Para este 15 de octubre, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:25 y el atardecer será a las 17:53, brindando un total de 11 horas y 30 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 45 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el ingreso de humedad ocasionado por la corriente en chorro subtropical, en combinación con una vaguada en altura, generará nublados dispersos con probabilidad de lluvias ligeras (5-10mm) sobre el noreste y oriente del estado.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste este próximo jueves 16 de octubre, refrescando las temperaturas en el estado y ocasionando amaneceres fríos sobre municipios de la zona montañosa de Sonora, con rachas de viento que pudieran oscilar de 40 a 60 km/h.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 15 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 27°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 21°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 16 de octubre

Temperatura: 16°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de tormentas, se recomienda: