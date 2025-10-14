Clima en Hermosillo hoy 14 de octubre; se prevé amaneceres más frescos esta semana

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 28°C y una mínima de 19°C, registrando un ambiente más fresco durante la mañana de este martes.

Para este 14 de octubre, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:24 y el atardecer será a las 17:54, brindando un total de 11 horas y 31 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 34, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 74 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la nubosidad asociada a "Raymond" en combinación con el sistema frontal No. 6 podría generar la probabilidad media de lluvias ligeras con puntuales moderadas sobre el noreste y oriente de la entidad Sonorense. Asimismo, los efectos de dichos sistemas se dejarán de percibir durante la tarde de hoy.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste durante el jueves 16 de octubre, refrescando las temperaturas en el estado y ocasionando amaneceres fríos sobre municipios de la zona montañosa de Sonora. Aunado a esto, rachas de viento que pudieran oscilar de 40 a 60 km/h.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 14 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 19°C

Cielo: Parcialmente nuboso

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 28°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 22°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 15 de octubre

Temperatura: 22°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de tormentas, se recomienda: