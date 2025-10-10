  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 10 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 10 de octubre; se pronostica máxima cerca de los 40°C para este viernes

Durante este fin de semana, las bandas nubosas continuarán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras en el estado de Sonora

Oct. 10, 2025
Clima en Hermosillo hoy 10 de octubre; se pronostica máxima cerca de los 40°C para este viernes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 25°C, registrando un ambiente muy cálido durante este viernes.

Para este 10 de octubre, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:22 y el atardecer será a las 17:58, brindando un total de 11 horas y 38 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 27 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que será durante este fin de semana continuarán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora.

Posteriormente, hoy "Priscilla" se acercará a la Península de Baja California ya como depresión tropical, lo que generará probabilidades de lluvia para municipios del noroeste del estado de Sonora.

Las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical mantendrán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora.

Aunado a ello, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando todas las condiciones anteriores y generando un descenso en las temperaturas originando amaneceres frescos en regiones de la zona montañosa del norte.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 10 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 39°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 33°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 11 de octubre

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

En caso de tormentas, se recomienda:

  • Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.
  • Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.
  • No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.
  • Ante cualquier emergencia, marcar de inmediato a la línea telefónica 9-1-1.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Clima en Hermosillo hoy 9 de octubre; estos serán los efectos por "Priscilla"
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 9 de octubre; estos serán los efectos por "Priscilla"

Octubre 09, 2025

Según el pronóstico, el ciclón tropical se acercará a la Península de Baja California, aumentando la probabilidad de registrar lluvias en la región

Clima en Hermosillo hoy 8 de octubre; se prevé lluvia ligera para este miércoles
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 8 de octubre; se prevé lluvia ligera para este miércoles

Octubre 08, 2025

Debido a las bandas nubosas de "Priscilla", se espera que se registren algunas precipitaciones y un ambiente caluroso en la capital sonorense

Clima en Hermosillo hoy 7 de octubre; se prevé un día cálido y nublado en la ciudad
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 7 de octubre; se prevé un día cálido y nublado en la ciudad

Octubre 07, 2025

Se mantiene la vigilancia de las posibles lluvias sobre el estado de Sonora debido al desplazamiento del huracán Priscilla en el noroeste del país