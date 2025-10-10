Clima en Hermosillo hoy 10 de octubre; se pronostica máxima cerca de los 40°C para este viernes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 25°C, registrando un ambiente muy cálido durante este viernes.

Para este 10 de octubre, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:22 y el atardecer será a las 17:58, brindando un total de 11 horas y 38 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 27 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que será durante este fin de semana continuarán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora.

Posteriormente, hoy "Priscilla" se acercará a la Península de Baja California ya como depresión tropical, lo que generará probabilidades de lluvia para municipios del noroeste del estado de Sonora.

Las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical mantendrán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora.

Aunado a ello, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando todas las condiciones anteriores y generando un descenso en las temperaturas originando amaneceres frescos en regiones de la zona montañosa del norte.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 10 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 26°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 39°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 33°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 11 de octubre

Temperatura: 28°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

En caso de tormentas, se recomienda: