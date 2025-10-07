Clima en Hermosillo hoy 7 de octubre; se prevé un día cálido y nublado en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 38°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente cálido durante este martes.

Para este 7 de octubre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:20 y el atardecer será a las 18:02, brindando un total de 11 horas y 43 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 28 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 42, considerada como “Moderada”, lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 17 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico el ciclón tropical “Priscilla”. Se espera que se mantenga desplazándose paralelo a la costa occidente de México hacia el noroeste del país.

Las bandas nubosas del huracán Priscilla podrían ocasionar algunas lluvias sobre el estado de Sonora, en el periodo que comprende los próximos días 11 y 12 de octubre.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 7 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 21°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 38°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 32°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 8 de octubre

Temperatura: 27°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

En caso de tormentas, se recomienda: