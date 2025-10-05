  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 5 de octubre; se acerca frente frío a la capital sonorense

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un ligero descenso en las temperaturas con amaneceres frescos en el noroeste

Oct. 05, 2025
Clima en Hermosillo hoy 5 de octubre; se acerca frente frío a la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente muy caluroso durante este domingo.

Para este 5 de octubre, se espera una sensación térmica de 33 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:19 y el atardecer será a las 18:04, brindando un total de 11 horas y 48 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 17 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío No. 5 se aproxima a la frontera noroeste del estado de Sonora, generando rachas de viento moderadas de 40 a 60 km/h y un ligero descenso en las temperaturas con amaneceres frescos en dicha región.

Finalmente, se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico dos zonas de baja presión que pudieran evolucionar a tormenta tropical durante la próxima semana. Al momento mantiene 90% de probabilidad para las próximas 48 horas.

Este sistema presenta un potencial de acercarse hacia el noroeste del país, generando un lapso probable de precipitaciones durante los próximos días, del 7 al 11 de octubre.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 5 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 20°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 35°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 29°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 6 de octubre

  • Temperatura: 20°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


