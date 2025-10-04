  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 4 De Octubre Del 2025
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 4 de octubre; se espera que bajen las temperaturas en la ciudad

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantendrán condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados

Oct. 04, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 37°C y una mínima de 23°C, registrando un ambiente muy caluroso durante este sábado.

Para este 4 de octubre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:18 y el atardecer será a las 18:05, brindando un total de 11 horas y 48 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 22 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados.

Además, se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico de dos zonas de baja presión, las cuales pudieran evolucionar a tormenta tropical durante la próxima semana. Al momento una de ellas mantiene 70% de probabilidad para las próximas 48 horas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 4 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 37°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 5 de octubre

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


