Clima en Hermosillo hoy 2 de octubre; ¿cuándo llega un nuevo frente frío?

La ciudad de Hermosillo tendrá un día soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 23°C, registrando un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para este 2 de octubre, se espera una sensación térmica de 37 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:17 y el atardecer será a las 18:07, brindando un total de 11 horas y 54 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 28 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 24 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas durante el periodo.

Aunado a ello, se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico de tres zonas de baja presión, las cuales pudieran evolucionar a tormenta tropical durante la próxima semana. Al momento una de ellas mantiene 70% de probabilidad para los próximos 7 días.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 2 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 23°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 39°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 33°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 3 de octubre

Temperatura: 24°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.