  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 2 de octubre; ¿cuándo llega un nuevo frente frío?

Al inicio de este mes, las temperaturas máximas se mantienen cerca a los 40°C en la capital sonorense, según el pronóstico del Servicio Meteorológico

Oct. 02, 2025
Clima en Hermosillo hoy 2 de octubre; ¿cuándo llega un nuevo frente frío?

La ciudad de Hermosillo tendrá un día soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 23°C, registrando un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para este 2 de octubre, se espera una sensación térmica de 37 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:17 y el atardecer será a las 18:07, brindando un total de 11 horas y 54 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 28 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 24 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas durante el periodo.

Aunado a ello, se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico de tres zonas de baja presión, las cuales pudieran evolucionar a tormenta tropical durante la próxima semana. Al momento una de ellas mantiene 70% de probabilidad para los próximos 7 días.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 2 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 23°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 39°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 33°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 3 de octubre

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Clima en Hermosillo hoy 1 de octubre; se mantiene el calor en la capital sonorense
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 1 de octubre; se mantiene el calor en la capital sonorense

Octubre 01, 2025

Se prevé que un próximo frente frío en la frontera del país se aproxime durante los días 3 y 4, lo que generará un ligero descenso de temperaturas

Clima en Hermosillo hoy 30 de septiembre; se pronostica día caluroso y sin lluvia
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 30 de septiembre; se pronostica día caluroso y sin lluvia

Septiembre 30, 2025

Se espera que se aproxime un nuevo frente frío a la frontera noroeste del país iniciando el mes de octubre, de acuerdo al pronóstico del SMN

Clima en Hermosillo hoy 28 de septiembre; subirán las temperaturas máximas
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 28 de septiembre; subirán las temperaturas máximas

Septiembre 28, 2025

A pesar del frente frío número 4, por las tardes habrá un ambiente caluroso en la capital sonorense, cerca de los 40°C, según el pronóstico