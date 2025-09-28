Clima en Hermosillo hoy 28 de septiembre; subirán las temperaturas máximas

La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo con niebla por la mañana y mayormente despejado durante el día, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 32°C y una mínima de 21°C, registrando un ambiente cálido.

Para este 28 de septiembre, se espera una sensación térmica de 32 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:15 y el atardecer será a las 18:12, brindando un total de 11 horas y 59 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 29, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 70 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 se mantendrá sobre la frontera norte del país, lo que ocasionará fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas.

Aunado a ello, una circulación ciclónica, en niveles medios sobre el golfo de California y el monzón mexicano, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 70mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 21°C

Cielo: Niebla

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 32°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 27°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 29 de septiembre

Temperatura: 20°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas y seguir las recomendaciones durante tormentas: