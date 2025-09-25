Clima en Hermosillo hoy 25 de septiembre; se pronostica lluvia para este jueves

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 40°C y una mínima de 27°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para este 25 de septiembre, se espera una sensación térmica de 42 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:14 y el atardecer será a las 18:16, brindando un total de 12 horas y 4 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 46 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 54 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso sobre el noroeste, centro y sur del estado, con temperaturas máximas entre 40 y 45°C.

Aunado a ello, el monzón mexicano en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur en horario vespertino.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará sobre la frontera noroeste del país desde hoy y 26 de septiembre ocasionando fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas en el estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 25 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 28°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 39°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 32°C

Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del viernes 26 de septiembre

Temperatura: 26°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas y seguir las recomendaciones:

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: