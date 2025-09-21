Clima en Hermosillo hoy 21 de septiembre; temperaturas máximas se mantienen en los 40°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 40°C y una mínima de 27°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este domingo.

Para este 21 de septiembre, se espera una sensación térmica de 42 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:11 y el atardecer será a las 18:21, brindando un total de 12 horas y 11 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 41 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur en horario vespertino.

A su vez, se mantiene en vigilancia una zona de baja presión sobre el Océano Pacífico que pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días, al momento mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

Además, el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá un ambiente caluroso sobre el noroeste del estado con temperaturas que oscilarán entre los 40 a 45°C.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 21 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 28°C

: 28°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 39°C

: 39°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 35°C

: 35°C Cielo : Nuboso

: Nuboso Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 22 de septiembre

Temperatura : 30°C

: 30°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: