Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 19 de septiembre; se pronostica lluvia para este día

Para este fin de semana, se espera un incremento de las temperaturas máximas, que oscilarán entre los 40 y 45 grados en gran parte del Estado

Sep. 19, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 37°C y una mínima de 25°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este viernes.

Para este 19 de septiembre, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:09 y el atardecer será a las 18:27, brindando un total de 12 horas y 14 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 44 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur en horario vespertino.

Además, el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá un ambiente caluroso sobre el noroeste del estado con temperaturas que oscilarán entre los 40 a 45°C.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 19 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 36°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 27°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del sábado 20 de septiembre

  • Temperatura: 25°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
