Clima en Hermosillo hoy 16 de septiembre; se pronostica lluvia para este martes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 60% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este martes.

Para este 16 de septiembre, se espera una sensación térmica de 38 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:09 y el atardecer será a las 18:27, brindando un total de 12 horas y 19 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 36 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 50 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente y sur en horario vespertino.

A su vez, las bandas nubosas del sistema tropical "Mario" reforzarán la probabilidad de lluvia dentro del estado aumentando el flujo de humedad para ser aprovechado por el monzón. Además, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión con un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 16 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 26°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 34°C

Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 29°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del miércoles 17 de septiembre

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos .

. Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: