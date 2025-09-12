  • 24° C
Hermosillo

Gobernador Durazo anuncia transporte gratuito en Hermosillo para Fiestas Patrias

App UNE Transporte Sonora facilita planificación de viajes seguros y gratuitos en Hermosillo

Sep. 12, 2025
Imagen: Boletín

Para que todos los hermosillenses disfruten de la máxima fiesta patria sin preocupaciones por el traslado, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño ha anunciado un operativo especial de transporte público completamente gratuito para la noche del Grito de Independencia en Hermosillo.

La celebración del 15 de septiembre en el Centro Histórico promete ser espectacular, y ahora, llegar y regresar a casa será más fácil y seguro que nunca. Esta iniciativa no solo busca fomentar la celebración, sino también descongestionar el tráfico y evitar los problemas típicos de estacionamiento, facilitando una noche de fiesta fluida para todas las familias.

El punto de partida para este servicio será el Parque Leona Vicario, ubicado en la calle Pino Suárez, entre Elías Calles y Monterrey. Desde allí, las unidades saldrán en tres horarios distintos para adaptarse a todos los planes: 11:30 de la noche, 12:30 de la madrugada y 1:30 de la madrugada.

Un total de 24 rutas diferentes cubrirán diversos puntos de la ciudad, asegurando que la gran mayoría de los ciudadanos tenga una opción cercana para llegar a su destino. Para planificar tu viaje con anticipación, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) pone a disposición la aplicación UNE Transporte Sonora. En la sección dedicada a "Fiestas Patrias" dentro de la app, disponible para iOS y Android, podrás consultar el mapa detallado de todos los trayectos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA UN VIAJE ÓPTIMO:

Para garantizar que el viaje sea pleasante y seguro para todos, las autoridades piden a los usuarios colaborar con las siguientes indicaciones:

  • No está permitido subir a las unidades con bebidas alcohólicas, cigarrillos, vapeadores o cualquier tipo de sustancias prohibidas.
  • Se solicita formar filas ordenadas al abordar, dando prioridad a adultos mayores, niños, personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Por seguridad, se debe evitar cruzar por delante del camión una vez haya llegado a la parada.

Con este plan, el Gobierno de Sonora refuerza su compromiso con una movilidad accesible y segura, invitando a la comunidad a celebrar las Fiestas Patrias con alegría y responsabilidad.

Redacción
