Clima en Hermosillo hoy 12 de septiembre; se pronostica lluvia y descenso de temperaturas

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 60% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este viernes.

Para este 12 de septiembre, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:07 y el atardecer será a las 18:32, brindando un total de 12 horas y 26 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 65 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente y sur en horario vespertino.

Además, el frente frío No. 3 se aproxima a la frontera noroeste del estado de Sonora, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas sobre dicha región luego de disiparse.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 12 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 28°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

Temperatura: 34°C

Cielo: Tormenta y lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 29°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 13 de septiembre

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos .

. Evitar exposiciones prolongadas al sol .

. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: