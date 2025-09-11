Clima en Hermosillo hoy 11 de septiembre; se mantiene pronóstico de lluvias ligeras

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y con 30% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 25°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este jueves.

Para este 11 de septiembre, se espera una sensación térmica de 40 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:06 y el atardecer será a las 18:33, brindando un total de 12 horas y 30 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 70 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el posicionamiento de un anticiclón en niveles medios de la atmosfera originará cielos mayormente despejados con baja probabilidad de lluvia. A su vez, un incremento en las temperaturas para los próximos días.

Asimismo, los efectos del monzón mexicano, en interacción con una divergencia, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25 mm) y fuertes rachas de viento (superiores a 60 km/h) en el oriente del estado, principalmente en horario vespertino.

PRÓXIMO FRENTE FRÍO EN SONORA

Además, se pronostica que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas a partir de esas fechas.

Sin embargo, a pesar del ligero descenso de temperaturas, se espera que se mantenga el ambiente cálido, con sensaciones térmicas incluso superiores a los valores que marquen los termómetros.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 26°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 34°C

: Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 30°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 12 de septiembre

Temperatura : 25°C

: Cielo: Neblina

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

No permanecer a la intemperie.

Buscar refugio seguro.

Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.

En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.