Clima en Hermosillo hoy 7 de septiembre; será un domingo soleado en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 33°C y una mínima de 23°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este domingo.

Para este 7 de septiembre, se espera una sensación térmica de 38 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:04 y el atardecer será a las 18:38, brindando un total de 12 horas y 38 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 29, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 73 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que se podrá permanecer en el exterior sin gran riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por los remanentes de "Lorena" ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 50mm).

Asimismo, se podrán registrar fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 7 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 24°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 32°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 28°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 8 de septiembre

Temperatura: 25°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: