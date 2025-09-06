Clima en Hermosillo hoy 6 de septiembre; se mantiene pronóstico de lluvia

La ciudad de Hermosillo tendrá un día lluvioso con 80% de probabilidad, por efectos del ciclón "Lorena". La temperatura máxima estimada es de 30°C y una mínima de 22°C, manteniendo un ambiente menos caluroso durante este sábado.

Para este 6 de septiembre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:04 y el atardecer será a las 18:39, brindando un total de 12 horas y 38 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 33 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 25, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 87 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que se podrá permanecer en el exterior sin gran riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en interacción con divergencia y con la humedad aportada por el ciclón tropical Lorena, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Asimismo, se podrán registrar rachas de viento intensas (mayores a 60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad, principalmente en horario vespertino.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 6 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 24°C

Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 60 por ciento

A mediodía

Temperatura: 29°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 27°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 7 de septiembre

Temperatura: 24°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de lluvias y seguir las recomendaciones: