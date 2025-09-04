Clima en Hermosillo hoy 4 de septiembre; se esperan lluvias y fuertes vientos por "Lorena"

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 70% de probabilidad de lluvia por la tarde de hoy. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 31°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este jueves.

Para este 4 de septiembre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:03 y el atardecer será a las 18:41, brindando un total de 12 horas y 40 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 82 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

HURACÁN LORENA

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en interacción con una divergencia, continuarán ocasionando tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Además, podrán registrarse fuertes rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora, sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro del territorio sonorense, principalmente en horario vespertino.

Se mantiene bajo vigilancia el ciclón tropical Lorena, el cual se espera que se intensifique a huracán categoría 2. Sus bandas nubosas aportarán humedad significativa al estado de Sonora, originando lluvias de muy fuertes a intensas en todo el territorio sonorense entre el 3 y el 7 de septiembre.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 4 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 26°C

Cielo: Cubierto

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 30°C

Cielo: Lluvia

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 28°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 5 de septiembre

Temperatura: 25°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 90 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas en esta temporada de lluvias y ciclones, con las siguientes indicaciones de las autoridades: