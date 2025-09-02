Los fantasmas en el Museo de la Unison: Conoce las historias que la gente cuenta

La Universidad de Sonora (Unison), el Alma Mater de la capital del Estado, no solo es un espacio de aprendizaje y cultura, también es escenario de relatos que parecen salidos de una película de terror.

Cuando los estudiantes se retiran y las aulas quedan en silencio, los veladores son los únicos testigos de lo que ocurre en la oscuridad, donde, según cuentan, hay rincones más escalofriantes que otros.

ESTHELITA: LA BIBLIOTECARIA

Uno de los relatos más antiguos es el de Esthelita, una bibliotecaria que dedicó su vida al servicio de los libros y los estudiantes. Se dice que, incluso después de su muerte, su espíritu continúa custodiando la biblioteca.

Algunos afirman escuchar cómo se acomodan las sillas o el sonido de pasos cuando el lugar está completamente vacío.

¿FANTASMAS CAPTADOS EN EL EDIFICIO DEL MUSEO?

El Museo de la Unison también es protagonista de experiencias inquietantes. El investigador paranormal Marco Antonio Rodríguez "El Fantasma" acudió al sitio para tomar fotografías y en ellas apareció una figura humana de pie frente a una ventana, pese a que la biblioteca estaba cerrada.

El misterio creció cuando el equipo de Leyendas Urbanas de Hermosillo captó la imagen de un niño que se asomaba detrás de la estatua de Abelardo L. Rodríguez en el centro del campus.

Otro hecho que dejó perplejos a muchos fue la fotografía de una mujer que parecía intentar entrar al museo cuando este se encontraba cerrado, en plena pandemia, cuando la universidad no recibía visitantes.

SONIDOS EXTRAÑOS ENTRE LOS PASILLOS DEL MUSEO

Durante sus recorridos nocturnos, el equipo de Leyendas Urbanas registró psicofonías y testimonios estremecedores. En una transmisión en vivo desde la escuela de Psicología y Ciencias de la Comunicación, lograron supuestamente contactar a Erick, un niño fantasma que ronda los baños, donde también se ha escuchado el llanto de un bebé.

Pero no es todo: hay quienes aseguran que dentro de la Unison falleció un intendente nocturno, cuyo espíritu sigue presente. Incluso, Marco Antonio afirma que durante una sesión el difunto pidió comunicarse con un familiar, dejando atónitos a los guardias.

El material recopilado incluye el momento exacto en que una puerta de la biblioteca, contigua al Laboratorio Central de Informática, parece abrirse sola, como si alguien invisible intentara entrar.

Estos relatos, sumados a los testimonios de alumnos que aseguran oír ruidos inexplicables, han convertido a la Unison en un punto clave para los amantes de lo paranormal.

¿Leyendas o realidades? Lo cierto es que, en la Universidad de Sonora, cuando cae la noche, el silencio guarda más secretos de los que imaginas.