Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 2 de septiembre; se espera una semana de lluvias

Se mantendrán la probabilidad de precipitaciones durante los próximos días y altas temperaturas, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Sep. 02, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y con 40% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche. La temperatura máxima estimada es de 40°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este martes.

Para este 2 de septiembre, se espera una sensación térmica de 40 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:02 y el atardecer será a las 18:43, brindando un total de 12 horas y 43 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 47, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 47 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+65 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

Asimismo, se prevé que esta semana prevalezca un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 45 °C en el noroeste y centro de Sonora, con sensaciones térmicas que podrían ser incluso superiores.

Además, para el miércoles se prevé un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico que se aproxime a las costas de Baja California Sur y genere un gran aporte de humedad ocasionando lluvias de intensas a extraordinarias especialmente en el sur de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 2 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 39°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 33°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del miércoles 3 de septiembre

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
