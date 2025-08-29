Clima en Hermosillo hoy 29 de agosto; se pronostica lluvia para este viernes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 39°C y una mínima de 28°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este viernes.

Para este 29 de agosto, se espera una sensación térmica de 40 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:00 y el atardecer será a las 18:48, brindando un total de 12 horas y 52 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 42 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 70mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el sur, centro oriente y noroeste en horario vespertino.

Además, el acercamiento de un nuevo sistema tropical en aguas del Pacífico ocasionará desprendimientos nubosos, lo que reforzará la probabilidad de lluvias intensas (+75mm) en todo el territorio estatal.

Asimismo, se prevé que esta semana prevalezca un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 45 °C en el noroeste y centro de Sonora, con sensaciones térmicas que podrían ser incluso superiores.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 29 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura : 29°C

: 29°C Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 40 por ciento

A mediodía

Temperatura : 38°C

: 38°C Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 50 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 31°C

: 31°C Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 30 de agosto

Temperatura : 28°C

: 28°C Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: