Hermosillo suma 25 unidades colectoras de basura 100% eléctricas

Hermosillo es la primera ciudad de México en contar con una flotilla de 25 camiones eléctricos para la recolección de basura. La entrega se oficializó el día de ayer de la mano del presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

De esta manera, Hermosillo es pionero en contar con innovaciones para fomentar las energías limpias. Esta flota eléctrica permite reducir los gastos e incrementar la eficiencia en la recolección de basura.

25 NUEVAS UNIDADES COLECTORAS ELÉCTRICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA

Hermosillo sumó recolectores eléctricos, y tiene la flotilla más grande del país. Durante el día de ayer se entregaron 25 nuevas unidades recolectoras eléctricas. Además, se inauguraron 13 cargadores eléctricos con sistema fotovoltaicos en los patios de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Este proyecto generará grandes ahorros debido a que por cada vehículo se estima una reducción anual entre 500 y 600 mil pesos en consumo de diesel. Hasta el momento, hay 83 unidades recolectoras y 67 operan a diario, mientras que el resto permanece en rotación.

Las nuevas unidades permitirán un ahorro diario en combustible de 61 mil pesos. Además, cuentan con un mantenimiento es más económico, dado que poseen 90% menos piezas que un vehículo de combustión y su tiempo de vida útil es mayor.

Hermosillo ya tiene la flotilla de colectores eléctricos más grande de México, ¡y se cargarán con el sol! ??



Con 25 unidades 100% eléctricas, ahorramos 61 mil pesos diarios para seguir mejorando los servicios de nuestra ciudad.



¡Avanzamos rumbo a Ciudad Solar!... pic.twitter.com/Do1IjjVOe1 — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) August 27, 2025

Los colectores se cargarán con luz solar apostando por energías limpias para la recolección de basura. Durante la entrega, también se reconoció el esfuerzo de más de 400 trabajadores que atienden diariamente 120 rutas.

Con estas unidades se pretende avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible, mejorando los servicios para la ciudadanía.