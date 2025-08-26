  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 26 De Agosto Del 2025
Hermosillo

La Secretaría de Salud brindará una Feria de Servicios en Hermosillo ¿Cuándo y dónde será?

El evento contará con la presencia de 30 dependencias estatales y federales para brindar servicios de salud y trámites a la ciudadanía

Ago. 26, 2025
Descubre todo sobre esta jornada / @STSonora
La Secretaría de Salud de Sonora realizará una Feria de Servicios en Hermosillo. El objetivo de este evento es brindar una atención directa a la ciudadanía por parte de diversas dependencias del estado y del Gobierno Federal. 

En esta nota, te diremos cuando se realizará la Feria de Servicios “Sonora Atiende y dónde se llevará cabo. La población de la zona podrá realizar trámites gratuitos y acceder a diferentes servicios. ¡Toma nota!

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA FERIA DE SERVICIOS EN HERMOSILLO?

Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, la feria “Sonora Atiende” llega a diferentes colonias. Este martes 26 de agosto, estarán en las Canchas de basquetbol, Emeterio R. Aguayo S/N esquina Melitón Hernández, Hermosillo, Sonora. La atención será 6:00  a 7:30 p.m. 

Entre los servicios a los que se podrá acceder se encuentran: 

  • Trámites de registro civil
  • Juventud y deporte
  • Educación y trabajo
  • Desarrollo y asistencia
  • Protección animal
  • Salud y bienestar
  • Medioambiente
  • Vivienda y muchos servicios más.

Tendrás la oportunidad de contar con asesorías de gobierno, apoyos directos, trámites gratuitos, información para becas y apoyos alimentarios, entre otros servicios.

Estos servicios son totalmente gratuitos y no responden a una visión recaudatoria. La actividad lleva recorriendo diferentes municipios en beneficios de las colonias de la capital sonorense. 

Con esta propuesta podrás acceder a varios servicios como exámenes para papanicolaou, atención médica, esterilización de mascotas y entrega de lentes, entre otros. 

La cita es para este martes 26 de agosto, en las Canchas de basquetbol, Emeterio R. Aguayo S/N esquina Melitón Hernández, Hermosillo, Sonora, de 6:00  a 7:30 p.m. 

Romina Fiadino
Romina Fiadino
