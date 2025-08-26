La Secretaría de Salud brindará una Feria de Servicios en Hermosillo ¿Cuándo y dónde será?

La Secretaría de Salud de Sonora realizará una Feria de Servicios en Hermosillo. El objetivo de este evento es brindar una atención directa a la ciudadanía por parte de diversas dependencias del estado y del Gobierno Federal.
En esta nota, te diremos cuando se realizará la Feria de Servicios “Sonora Atiende” y dónde se llevará cabo. La población de la zona podrá realizar trámites gratuitos y acceder a diferentes servicios. ¡Toma nota!
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA FERIA DE SERVICIOS EN HERMOSILLO?
Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, la feria “Sonora Atiende” llega a diferentes colonias. Este martes 26 de agosto, estarán en las Canchas de basquetbol, Emeterio R. Aguayo S/N esquina Melitón Hernández, Hermosillo, Sonora. La atención será 6:00 a 7:30 p.m.
Entre los servicios a los que se podrá acceder se encuentran:
- Trámites de registro civil
- Juventud y deporte
- Educación y trabajo
- Desarrollo y asistencia
- Protección animal
- Salud y bienestar
- Medioambiente
- Vivienda y muchos servicios más.
Tendrás la oportunidad de contar con asesorías de gobierno, apoyos directos, trámites gratuitos, información para becas y apoyos alimentarios, entre otros servicios.
Estos servicios son totalmente gratuitos y no responden a una visión recaudatoria. La actividad lleva recorriendo diferentes municipios en beneficios de las colonias de la capital sonorense.
Con esta propuesta podrás acceder a varios servicios como exámenes para papanicolaou, atención médica, esterilización de mascotas y entrega de lentes, entre otros.
La cita es para este martes 26 de agosto, en las Canchas de basquetbol, Emeterio R. Aguayo S/N esquina Melitón Hernández, Hermosillo, Sonora, de 6:00 a 7:30 p.m.