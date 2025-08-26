La Secretaría de Salud brindará una Feria de Servicios en Hermosillo ¿Cuándo y dónde será?

La Secretaría de Salud de Sonora realizará una Feria de Servicios en Hermosillo. El objetivo de este evento es brindar una atención directa a la ciudadanía por parte de diversas dependencias del estado y del Gobierno Federal.

En esta nota, te diremos cuando se realizará la Feria de Servicios “Sonora Atiende” y dónde se llevará cabo. La población de la zona podrá realizar trámites gratuitos y acceder a diferentes servicios. ¡Toma nota!

Gracias al impulso del gobernador @AlfonsoDurazo, con la Feria de Servicios #SonoraAtiende hemos llevado apoyos y trámites gratuitos a más de 56 mil personas.



Seguimos trabajando a ras de suelo por una mejor calidad de vida para todas y todos.#SeguimosTransformando… pic.twitter.com/qlUuXefk5l — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) August 26, 2025

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA FERIA DE SERVICIOS EN HERMOSILLO?

Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, la f eria “Sonora Atiende” llega a diferentes colonias. Este martes 26 de agosto, estarán en las Canchas de basquetbol, Emeterio R. Aguayo S/N esquina Melitón Hernández, Hermosillo, Sonora. La atención será 6:00 a 7:30 p.m.

Entre los servicios a los que se podrá acceder se encuentran:

Trámites de registro civil

Juventud y deporte

Educación y trabajo

Desarrollo y asistencia

Protección animal

Salud y bienestar

Medioambiente

Vivienda y muchos servicios más.

Tendrás la oportunidad de contar con asesorías de gobierno, apoyos directos, trámites gratuitos, información para becas y apoyos alimentarios, entre otros servicios.

Estos servicios son totalmente gratuitos y no responden a una visión recaudatoria. La actividad lleva recorriendo diferentes municipios en beneficios de las colonias de la capital sonorense.

Con esta propuesta podrás acceder a varios servicios como exámenes para papanicolaou, atención médica, esterilización de mascotas y entrega de lentes, entre otros.

La cita es para este martes 26 de agosto, en las Canchas de basquetbol, Emeterio R. Aguayo S/N esquina Melitón Hernández, Hermosillo, Sonora, de 6:00 a 7:30 p.m.