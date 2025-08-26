Clima en Hermosillo hoy 26 de agosto; baja el calor y se esperan lluvias

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 40% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 24°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este martes.

Para este 26 de agosto, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:58 y el atardecer será a las 18:51, brindando un total de 12 horas y 55 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 65 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el acercamiento de un nuevo sistema tropical en aguas del Océano Pacífico provocará desprendimientos nubosos a partir de hoy martes.

Estas condiciones reforzarán la probabilidad de lluvias intensas (superiores a 75 mm) en todo el estado. Se prevé que el sistema avance hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Además, se prevé que esta semana prevalezca un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 45 °C en el noroeste y centro de Sonora, con sensaciones térmicas que podrían ser incluso superiores.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 26 DE AGOSTO

Por la mañana

Temperatura: 25°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 34°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 31°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 27 de agosto

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: