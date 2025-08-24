  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 24 de agosto; se prevé un domingo lluvioso para la capital sonorense

De acuerdo al pronóstico, el monzón mantendrá las condiciones para la formación de tormentas en la zona centro y noroeste del estado de Sonora

Ago. 24, 2025
Para este día, se espera también actividad eléctrica y vientos fuertes, por lo que se recomienda precaución
La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente soleado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 41°C y una mínima de 28°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este domingo.

Para este 24 de agosto, se espera una sensación térmica de 43 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 05:57 y el atardecer será a las 18:54, brindando un total de 12 horas y 58 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 53 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).

Además, durante esta semana se esperan tardes muy calurosas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra en sobre el noroeste y centro del territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 24 DE AGOSTO

Por la mañana

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 39°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 40 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 33°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 25 de agosto

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
