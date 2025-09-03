Clima en Hermosillo hoy 3 de septiembre; se esperan fuertes lluvias en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y con 70% de probabilidad de lluvia por la tarde de hoy. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 26°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este miércoles.

Para este 3 de septiembre, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:02 y el atardecer será a las 18:42, brindando un total de 12 horas y 42 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 46 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, representando un riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 46, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Doce-E continuará su trayectoria y acercamiento hacia las costas de Baja California Sur, con pronóstico de degradarse a depresión tropical durante el viernes en el Golfo de California.

Este fenómeno reforzará los efectos en Sonora, con lluvias de fuertes a muy fuertes (75 a 150 mm), acompañadas de rachas de viento superiores a 80 km/h en las regiones oriente, sur, norte, nororiente y centro, principalmente durante las tardes y noches.

Asimismo, se prevé que esta semana prevalezca un ambiente caluroso, con temperaturas máximas alrededor de los 40°C en el noroeste y centro de Sonora, con sensaciones térmicas que podrían ser superiores.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 3 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 29°C

: 29°C Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 35°C

: 35°C Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 27°C

: 27°C Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del jueves 4 de septiembre

Temperatura : 26°C

: 26°C Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 40 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol .

. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: