Clima en Hermosillo hoy 5 de septiembre; continuarán lluvias en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día lluvioso, por efectos de la tormenta tropical "Lorena". La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 22°C, manteniendo un ambiente menos caluroso durante este viernes.
Para este 5 de septiembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:03 y el atardecer será a las 18:40, brindando un total de 12 horas y 38 minutos de luz solar.
De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 87 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que se podrá permanecer en el exterior sin gran riesgo para la salud.
El viento llegará a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 25, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en interacción con divergencia y con la humedad aportada por el ciclón tropical Lorena, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm).
Asimismo, se podrán registrar rachas de viento intensas (mayores a 60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad, principalmente en horario vespertino.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 5 DE SEPTIEMBRE
Por la mañana
- Temperatura: 23°C
- Cielo: Tormenta
- Probabilidad de lluvia: 80 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 25°C
- Cielo: Tormenta
- Probabilidad de lluvia: 80 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 24°C
- Cielo: Tormenta
- Probabilidad de lluvia: 60 por ciento
En la madrugada del sábado 6 de septiembre
- Temperatura: 23°C
- Cielo: Lluvia débil
- Probabilidad de lluvia: 70 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de lluvias y seguir las recomendaciones:
- Evitar viajes en carretera en la medida de lo posible
- En caso de realizarlos, no exceder los límites de velocidad, conducir con atención y estar pendientes de la humedad en la cinta asfáltica, así como de posibles derrumbes en zonas de montaña.
- En los hogares se recomienda verificar las condiciones de los desagües y asegurarse de que arroyos y canales no estén obstruidos por basura.
- Ante cualquier emergencia, se debe marcar a la línea telefónica 9-1-1.