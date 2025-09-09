Clima en Hermosillo hoy 9 de septiembre; subirá sensación térmica a 40°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 24°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este martes.

Para este 9 de septiembre, se espera una sensación térmica de 40 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:05 y el atardecer será a las 18:35, brindando un total de 12 horas y 31 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 70 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que se podrá permanecer en el exterior sin gran riesgo para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón mexicano, en interacción con una divergencia, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25 mm) y fuertes rachas de viento (superiores a 60 km/h) en el oriente del estado, principalmente en horario vespertino.

Además, se pronostica que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora durante los próximos días 13 y 14 de septiembre, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas a partir de esas fechas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 9 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 24°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 34°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 29°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 10 de septiembre

Temperatura: 25°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos .

. Evitar exposiciones prolongadas al sol.

al sol. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: