Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 15 de septiembre; se espera lluvia por la tarde

Durante la semana, se prevé más precipitaciones en la capital sonorense, además de fuertes rachas de viento y actividad eléctrica

Sep. 15, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 37°C y una mínima de 25°C, manteniendo un ambiente caluroso durante este lunes.

Para este 15 de septiembre, se espera una sensación térmica de 40 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:08 y el atardecer será a las 18:28, brindando un total de 12 horas y 21 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 63 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente y sur en horario vespertino.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 15 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 36°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 31°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

En la madrugada del martes 16 de septiembre

  • Temperatura: 27°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

  • Beber abundantes líquidos.
  • Evitar exposiciones prolongadas al sol.
  • Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda:

  • No permanecer a la intemperie.
  • Buscar refugio seguro.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.
  • En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.
Marcela Islas
