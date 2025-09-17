Clima en Hermosillo hoy 17 de septiembre; miércoles caluroso en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 25°C, manteniendo un ambiente más caluroso durante este miércoles.

Para este 17 de septiembre, se espera una sensación térmica de 39 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:09 y el atardecer será a las 18:27, brindando un total de 12 horas y 18 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 59 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos del monzón en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur en horario vespertino.

Además, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión sobre el Océano Pacífico que pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días, al momento mantiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 17 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 26°C

: 26°C Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 36°C

: 36°C Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 31°C

: 31°C Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 18 de septiembre

Temperatura : 26°C

: 26°C Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 50 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

al sol. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: