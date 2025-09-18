Clima en Hermosillo hoy 18 de septiembre; se prevé lluvia para la tarde de este jueves

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 37°C y una mínima de 25°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para este 18 de septiembre, se espera una sensación térmica de 40 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:09 y el atardecer será a las 18:27, brindando un total de 12 horas y 16 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 46 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 56 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur en horario vespertino.

Además, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión sobre el Océano Pacífico que pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días, al momento mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 18 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 26°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 37°C

Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 31°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 19 de septiembre

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 60 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: