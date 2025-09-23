Clima en Hermosillo hoy 23 de septiembre; se mantienen altas temperaturas en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 41°C y una mínima de 27°C, manteniendo un ambiente muy caluroso durante este martes.

Para este 23 de septiembre, se espera una sensación térmica de 42 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:12 y el atardecer será a las 18:18, brindando un total de 12 horas y 7 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 38 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso sobre el noroeste, centro y sur del estado, con temperaturas máximas entre 40 y 45°C.

A pesar del inicio del otoño, en Sonora se espera que las temperaturas continúen elevadas durante los próximos días. Debido a la alta presencia de humedad en el ambiente, la sensación térmica podría ser aún mayor.

Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los próximos 25 y 26 de septiembre, lo que ocasionará fuertes rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas, aunque con sensación térmica elevada.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 23 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 28°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 40°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 36°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 24 de septiembre

Temperatura: 28°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de verano y seguir las recomendaciones.

En caso de calor extremo, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol .

. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: