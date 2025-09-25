Clima en Hermosillo hoy 26 de septiembre; bajan las temperaturas y se espera lluvia este viernes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 80% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 32°C y una mínima de 23°C, registrando un ligero descenso de temperaturas durante este viernes.

Para este 26 de septiembre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:14 y el atardecer será a las 18:14, brindando un total de 12 horas y 2 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 42 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 32, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 66 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso sobre el noroeste, centro y sur del estado, con temperaturas máximas entre 40 y 45°C.

Aunado a ello, el monzón mexicano en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur en horario vespertino.

Por otro lado, el frente frío No. 4 llegó a la frontera norte del país, lo que ocasiona fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas y un aumento en la generación de tormentas para este fin de semana en el estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 26 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 25°C

Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 50 por ciento

A mediodía

Temperatura: 31°C

Cielo: Tormenta

Probabilidad de lluvia: 60 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 25°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 40 por ciento

En la madrugada del sábado 27 de septiembre

Temperatura: 22°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 70 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas y seguir las recomendaciones durante tormentas: