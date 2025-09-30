Clima en Hermosillo hoy 30 de septiembre; se pronostica día caluroso y sin lluvia

La ciudad de Hermosillo tendrá un día con niebla despejado, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 37°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente cálido durante este martes.

Para este 30 de septiembre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:16 y el atardecer será a las 18:10, brindando un total de 11 horas y 59 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 36 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 32 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas durante el periodo.

Aunado a ello, se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico dos zonas de baja presión las cuales pudieran evolucionar a tormenta tropical durante la próxima semana. Se mantiene 50% de probabilidad para las próximas 48 horas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 30 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 21°C

: 21°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 36°C

: 36°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 30°C

: 30°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 1 de octubre

Temperatura : 21°C

: 21°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: