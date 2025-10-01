Clima en Hermosillo hoy 1 de octubre; se mantiene el calor en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 37°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente cálido durante este miércoles.

Para este 1 de octubre, se espera una sensación térmica de 35 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:17 y el atardecer será a las 18:09, brindando un total de 11 horas y 54 minutos de luz solar.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 26 por ciento para este día. El índice FPS también será muy alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El viento llegará a una velocidad de hasta 29 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas durante el periodo.

Aunado a ello, se mantiene en vigilancia sobre el Océano Pacífico dos zonas de baja presión las cuales pudieran evolucionar a tormenta tropical durante la próxima semana. Se mantiene 50% de probabilidad para las próximas 48 horas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 1 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 21°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 37°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 31°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 2 de octubre

Temperatura: 24°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

Durante tormentas, se recomienda: