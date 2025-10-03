Gobierno Municipal de Hermosillo revela recorridos únicos para celebrar el Día de Muertos

Hermosillo se prepara para vivir unas noches llenas de suspenso y tradición. El Gobierno Municipal ha revelado una serie de recorridos únicos, diseñados para celebrar el Día de Muertos, sumergiendo a los visitantes en las historias y leyendas que habitan en los rincones más emblemáticos de la ciudad. Durante octubre y noviembre, la oferta incluye experiencias en trolebús, minibús, el encantador Duende Bus y recorridos a pie, prometiendo aventuras que harán latir tu corazón más rápido.

Fernanda Cisneros Rodríguez, al frente de Desarrollo Turístico, presentó con entusiasmo las cuatro rutas que conforman esta oferta: "Lo que la gente cuenta", "Leyendas del Panteón", "Asústame Panteón del Mini Bus" y "Duende Bus". Estas experiencias no son solo un paseo; son una ventana a la rica tradición de Hermosillo, reviviendo los relatos que han fascinado a sus habitantes por generaciones.

TODA UNA EXPERIENCIA DE MISTERIO

Para los que buscan una experiencia clásica con un toque de misterio, "Lo que la gente cuenta" ofrece un recorrido en trolebús por solo 80 pesos. Este viaje te llevará al corazón del Panteón Yáñez, donde las historias de la Dama de Negro, la Novia y el Monje cobrarán vida.

Si tu umbral del miedo es más alto, el temible Arlequín te espera en el "Asústame Panteón" a bordo del Mini Bus. Por 100 pesos, este guía macabro te sumergirá en una dinámica escalofriante, la aventura incluye una parada en la Casa de Halloween para tomar fotografías, seguida de una visita al Panteón Yáñez. "Allí, nos acercaremos a la tumba del niño milagroso Carlitos y nos aventuraremos en actividades paranormales", explicó el personaje.

LA CATRINA SERÁ LA ANFITRIONA

Para los puristas del terror, "Leyendas del Panteón" cumple 14 años de helar la sangre a los hermosillenses. Se trata de un recorrido a pie que se realizará del 3 al 26 de octubre, con horarios entre las 7:30 pm y las 9:00 pm. La icónica Catrina, anfitriona de la experiencia, invita a los valientes a "caminar entre las tumbas, descubrir los monumentos históricos y aprender sobre los fundadores y personajes ilustres que descansan en el cementerio más antiguo y aún activo de la ciudad".

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta tradición. Los boletos para los recorridos en trolebús, que inician en la Plaza Zaragoza, ya están a la venta en el sitio oficial trolebus.hermosillo.gob.mx. También puedes obtener más información al teléfono 662 2909233.

FECHAS Y HORARIOS:

"Lo que la gente cuenta" (Trolebús): Del 17 de octubre al 16 de noviembre. Viernes a domingo. Horarios: 6:30 pm, 8:00 pm y 9:30 pm. Costo: 80 pesos.

"Leyendas del Panteón" (Recorrido a pie): Del 3 al 26 de octubre. Viernes a domingo. Cuatro horarios: 7:30 pm, 8:00 pm, 8:30 pm y 9:00 pm.

"Asústame Panteón" (Mini Bus): Del 12 de octubre al 16 de noviembre. Viernes a domingo. Horarios: 7:00 pm y 8:30 pm. Costo: 100 pesos. Informes: 637 122 7978 y 622 296 3037.

"Duende Bus": Del 9 de octubre al 16 de noviembre. Jueves a domingo. Horarios: 7:00 pm y 10:00 pm. Informes: 622 288 7578.