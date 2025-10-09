Clima en Hermosillo hoy 9 de octubre; estos serán los efectos por "Priscilla"

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 38°C y una mínima de 24°C, registrando un ambiente cálido durante este jueves.

Para este 9 de octubre, se espera una sensación térmica de 38 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:21 y el atardecer será a las 17:59, brindando un total de 11 horas y 40 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 51 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que será durante el próximo fin de semana cuando se presenten las lluvias más importantes derivadas de los desprendimientos nubosos que llegarán a la entidad por el ciclón tropical "Priscilla".

Posteriormente, durante hoy jueves y mañana viernes, dicho sistema se acercará a la Península de Baja California, generando mayor probabilidad de lluvia para municipios del noroeste del territorio sonorense.

Las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical mantendrán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 9 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura : 24°C

: 24°C Cielo: Parcialmente nuboso

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 37°C

: 37°C Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 33°C

: 33°C Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 10 de octubre

Temperatura : 26°C

: 26°C Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de altas temperaturas, se recomienda:

Beber abundantes líquidos.

Evitar exposiciones prolongadas al sol.

al sol. Usar ropa clara y fresca, además de portar gorra o sombrero.

En caso de tormentas, se recomienda:

Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.