Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 12 de octubre; bajan las temperaturas y se prevé lluvia para este domingo

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un día lluvioso y con un descenso en el termómetro, debido a "Raymond"

Oct. 12, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 90% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 22°C, registrando un ambiente cálido durante este domingo.

Para este 12 de octubre, se espera una sensación térmica de 35 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:23 y el atardecer será a las 17:56, brindando un total de 11 horas y 38 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 41 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 27 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana, las bandas nubosas de "Priscilla" continuarán ocasionando cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado de Sonora.

Además, se mantiene en vigilancia la tormenta tropical "Raymond", con una tendencia de trayectoria hacia el noroeste del país, por lo que tiene alta probabilidad de ocasionar precipitaciones fuertes a muy fuertes durante el próximo fin de semana en todo el estado de Sonora.

Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando todas las condiciones anteriores y generando un descenso en las temperaturas, lo que provocará amaneceres frescos en regiones de la zona montañosa del norte.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 12 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 90 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Tormenta
  • Probabilidad de lluvia: 70 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 50 por ciento

En la madrugada del lunes 13 de octubre

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada y seguir las recomendaciones.

En caso de tormentas, se recomienda:

  • Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.
  • Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.
  • No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.
  • Ante cualquier emergencia, marcar de inmediato a la línea telefónica 9-1-1.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


