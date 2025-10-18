Clima en Hermosillo hoy 18 de octubre; regresan temperaturas por encima de los 30°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente fresco durante la mañana de este sábado.

Para este 18 de octubre, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:27 y el atardecer será a las 17:50, brindando un total de 11 horas y 25 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 59 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire asociada al frente frío No. 7 prevalecerán temperaturas de frías a frescos con valores por debajo de los 10°C en la región de la zona montañosa, a su vez, valores que oscilen entre los 14 a los 19°C en el resto del estado durante los próximos 3 días.

Asimismo, se mantendrá en vigilancia una potencial zona de desarrollo ciclónico sobre el océano pacifico, al momento mantiene 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante la siguiente semana.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 18 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura : 17°C

: 17°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 30°C

: 30°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 24°C

: 24°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 19 de octubre