Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 6 de febrero; se mantienen máximas mayores a 30°C

Se espera que para el fin de semana, las temperaturas disminuyan gradualmente, principalmente durante la mañana y noche en la capital de Sonora

Feb. 06, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un viernes parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 6 de febrero, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:09 y el atardecer será a las 18:06, brindando un total de 10 horas y 56 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos originará cielos parcialmente nublados con baja probabilidad de lluvia.

También, podrán registrarse rachas de viento fuertes (40 a 70 km/h) sobre la región norte y oriente de Sonora, así como probabilidad de lluvias moderadas y posible caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

Lo anterior, debido a la aproximación de un nuevo sistema invernal en el noroeste del país durante los próximos 11 y 12 de febrero.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 6 DE FEBRERO

Por la mañana

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Parcialmente nuboso
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 25°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 7 de febrero

  • Temperatura: 16°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


