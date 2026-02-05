Clima en Hermosillo hoy 5 de febrero; descenderán las temperaturas en los próximos días

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un jueves parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 30°C y una mínima de 16°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 4 de febrero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:10 y el atardecer será a las 18:05, brindando un total de 10 horas y 53 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos originará cielos parcialmente nublados con baja probabilidad de lluvia.

También, podrán registrarse rachas de viento fuertes (40 a 70 km/h) sobre la región norte y oriente de Sonora, así como probabilidad de lluvias moderadas y posible caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

Lo anterior, debido a la aproximación de un nuevo sistema invernal en el noroeste del país durante los próximos 11 y 12 de febrero.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 5 DE FEBRERO

Por la mañana

Temperatura: 16°C

Cielo: Cubierto

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 29°C

Cielo: Parcialmente nuboso

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 23°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 6 de febrero

Temperatura: 15°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: