Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 1 de febrero; se esperan mañanas frescas en la ciudad

De acuerdo al pronóstico, para los próximos días 6 y 7 se espera la llegada de un nuevo sistema invernal que reforzará las condiciones actuales

Feb. 01, 2026
Clima en Hermosillo hoy 1 de febrero; se esperan mañanas frescas en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 1 de febrero, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:12 y el atardecer será a las 18:02, brindando un total de 10 horas y 49 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical originará nublados altos y débiles sin probabilidad de lluvia y se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora con valores mínimos entre los -5 a los 0°C.

Asimismo, sobre el sector noroeste, centro y sur, las mínimas se mantendrán de 6 a 13°C, mientras que las temperaturas máximas rondarán entre los 20 a los 28°C el resto de la semana.

También, un nuevo frente frío llega al noroeste del país originando rachas de vientos fuertes sobre el norte y noroeste de Sonora y un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Dicho sistema mantiene probabilidad de lluvias de muy bajas a nulas.

Aunado a ello, un nuevo sistema invernal se aproxima en los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 1 DE FEBRERO

Por la mañana

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 2 de febrero

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


