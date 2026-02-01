Clima en Hermosillo hoy 1 de febrero; se esperan mañanas frescas en la ciudad

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La ciudad de Hermosillo tendrá un domingo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.
Para hoy 1 de febrero, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:12 y el atardecer será a las 18:02, brindando un total de 10 horas y 49 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical originará nublados altos y débiles sin probabilidad de lluvia y se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora con valores mínimos entre los -5 a los 0°C.
Asimismo, sobre el sector noroeste, centro y sur, las mínimas se mantendrán de 6 a 13°C, mientras que las temperaturas máximas rondarán entre los 20 a los 28°C el resto de la semana.
También, un nuevo frente frío llega al noroeste del país originando rachas de vientos fuertes sobre el norte y noroeste de Sonora y un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Dicho sistema mantiene probabilidad de lluvias de muy bajas a nulas.
Aunado a ello, un nuevo sistema invernal se aproxima en los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 1 DE FEBRERO
Por la mañana
- Temperatura: 15°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 30°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 22°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del lunes 2 de febrero
- Temperatura: 14°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
- No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
- Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
- Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
- Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
- Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
- No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.