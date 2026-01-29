  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 29 de enero; llegará un nuevo frente frío a la ciudad

Durante el fin de semana y los próximos días, se registrará un ligero descenso de temperaturas y la probabilidad de algunas lluvias ligeras

Ene. 29, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un jueves nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 15°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 29 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:14 y el atardecer será a las 18:00, brindando un total de 10 horas y 45 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 34, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical originará nublados altos y débiles sin probabilidad de lluvia y se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora con valores mínimos entre los -5 a los 0°C.

Asimismo, para mañana viernes 30 de enero se espera un nuevo frente frío al noroeste del país originando rachas de vientos fuertes sobre el norte y noroeste de Sonora y un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Dicho sistema mantiene probabilidad de lluvias de muy bajas a nulas.

Aunado a ello, otro sistema invernal llegará los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones climatológicas anteriores y con probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 29 DE ENERO

Por la mañana

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Cubierto
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 19°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 30 de enero

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
