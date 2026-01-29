Clima en Hermosillo hoy 29 de enero; llegará un nuevo frente frío a la ciudad

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La ciudad de Hermosillo tendrá un jueves nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 15°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.
Para hoy 29 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:14 y el atardecer será a las 18:00, brindando un total de 10 horas y 45 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 34, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical originará nublados altos y débiles sin probabilidad de lluvia y se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora con valores mínimos entre los -5 a los 0°C.
Asimismo, para mañana viernes 30 de enero se espera un nuevo frente frío al noroeste del país originando rachas de vientos fuertes sobre el norte y noroeste de Sonora y un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Dicho sistema mantiene probabilidad de lluvias de muy bajas a nulas.
Aunado a ello, otro sistema invernal llegará los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones climatológicas anteriores y con probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 29 DE ENERO
Por la mañana
- Temperatura: 15°C
- Cielo: Cubierto
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 24°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 19°C
- Cielo: Parcialmente nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del viernes 30 de enero
- Temperatura: 13°C
- Cielo: Parcialmente nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
- No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
- Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
- Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
- Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
- Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
- No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.