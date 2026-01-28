Clima en Hermosillo hoy 28 de enero; se pronostica un día nublado este miércoles

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
¿Fue útil este resumen?
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.
Desarrollado por SACS IA
La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 10°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.
Para hoy 28 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:14 y el atardecer será a las 17:59, brindando un total de 10 horas y 43 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde del día jueves 29 y la madrugada del día viernes 31 de enero, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país.
Este sistema, al asociarse a la corriente en chorro subtropical provocará fuertes rachas de viento sobre municipios del noroeste y norte de Sonora. Además, generará un descenso en las temperaturas reforzando las condiciones presentes. La probabilidad de lluvia se mantiene de muy baja a nula ante el paso de este fenómeno.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE ENERO
Por la mañana
- Temperatura: 11°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 22°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 17°C
- Cielo: Nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del jueves 29 de enero
- Temperatura: 14°C
- Cielo: Nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
- No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
- Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
- Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
- Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
- Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
- No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.