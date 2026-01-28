  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 28 de enero; se pronostica un día nublado este miércoles

Según al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos días jueves y viernes, se espera la llegada de un nuevo frente frío en la región

Ene. 28, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 10°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 28 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:14 y el atardecer será a las 17:59, brindando un total de 10 horas y 43 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde del día jueves 29 y la madrugada del día viernes 31 de enero, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país.

Este sistema, al asociarse a la corriente en chorro subtropical provocará fuertes rachas de viento sobre municipios del noroeste y norte de Sonora. Además, generará un descenso en las temperaturas reforzando las condiciones presentes. La probabilidad de lluvia se mantiene de muy baja a nula ante el paso de este fenómeno.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE ENERO

Por la mañana

  • Temperatura: 11°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 17°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 29 de enero

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
