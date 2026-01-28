Clima en Hermosillo hoy 28 de enero; se pronostica un día nublado este miércoles

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 10°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 28 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:14 y el atardecer será a las 17:59, brindando un total de 10 horas y 43 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde del día jueves 29 y la madrugada del día viernes 31 de enero, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país.

Este sistema, al asociarse a la corriente en chorro subtropical provocará fuertes rachas de viento sobre municipios del noroeste y norte de Sonora. Además, generará un descenso en las temperaturas reforzando las condiciones presentes. La probabilidad de lluvia se mantiene de muy baja a nula ante el paso de este fenómeno.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 11°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 22°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 17°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 29 de enero

Temperatura: 14°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: