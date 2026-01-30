Clima en Hermosillo hoy 30 de enero; se mantendrán mañanas frescas en la capital sonorense

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un viernes despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 29 de enero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:13 y el atardecer será a las 18:01, brindando un total de 10 horas y 46 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical originará nublados altos y débiles sin probabilidad de lluvia y se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora con valores mínimos entre los -5 a los 0°C.

Asimismo, sobre el sector noroeste, centro y sur, las mínimas se mantendrán de 6 a 13°C, mientras que las temperaturas máximas rondarán entre los 20 a los 28°C el resto de la semana.

También, un nuevo frente frío llega hoy al noroeste del país originando rachas de vientos fuertes sobre el norte y noroeste de Sonora y un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Dicho sistema mantiene probabilidad de lluvias de muy bajas a nulas.

Aunado a ello, un nuevo sistema invernal se aproxima en los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 30 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 13°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 22°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 19°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 31 de enero

Temperatura: 15°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: