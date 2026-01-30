  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 30 de enero; se mantendrán mañanas frescas en la capital sonorense

Durante este día, llegará un nuevo frente frío al estado de Sonora, permaneciendo un ambiente fresco principalmente durante el amanecer en la ciudad

Ene. 30, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un viernes despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 29 de enero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:13 y el atardecer será a las 18:01, brindando un total de 10 horas y 46 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical originará nublados altos y débiles sin probabilidad de lluvia y se mantendrá un ambiente de muy frío a frío sobre municipios de la sierra y norte de Sonora con valores mínimos entre los -5 a los 0°C.

Asimismo, sobre el sector noroeste, centro y sur, las mínimas se mantendrán de 6 a 13°C, mientras que las temperaturas máximas rondarán entre los 20 a los 28°C el resto de la semana.

También, un nuevo frente frío llega hoy al noroeste del país originando rachas de vientos fuertes sobre el norte y noroeste de Sonora y un reforzamiento en el descenso de temperaturas. Dicho sistema mantiene probabilidad de lluvias de muy bajas a nulas.

Aunado a ello, un nuevo sistema invernal se aproxima en los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 30 DE ENERO

Por la mañana

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 19°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 31 de enero

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
