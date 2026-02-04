Clima en Hermosillo hoy 4 de febrero; se espera temperatura máxima por encima de los 30°C

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 32°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 4 de febrero, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:10 y el atardecer será a las 18:05, brindando un total de 10 horas y 53 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de la corriente en chorro subtropical con una masa de aire frío originará condiciones ventosas sobre el norte, noreste y este de Sonora. Se prevé que aumente la velocidad de los vientos para las regiones antes mencionadas.

Aunado a ello, un nuevo sistema invernal se aproxima en los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 4 DE FEBRERO

Por la mañana

Temperatura: 15°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 31°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 24°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 5 de febrero

Temperatura: 19°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: