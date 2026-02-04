  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 4 de febrero; se espera temperatura máxima por encima de los 30°C

un nuevo sistema invernal llegará los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras

Feb. 04, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 32°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 4 de febrero, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:10 y el atardecer será a las 18:05, brindando un total de 10 horas y 53 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de la corriente en chorro subtropical con una masa de aire frío originará condiciones ventosas sobre el norte, noreste y este de Sonora. Se prevé que aumente la velocidad de los vientos para las regiones antes mencionadas.

Aunado a ello, un nuevo sistema invernal se aproxima en los próximos 6 y 7 de febrero, reforzando las condiciones anteriores y generando probabilidad de lluvias ligeras, rachas de viento y descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 4 DE FEBRERO

Por la mañana

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 31°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 5 de febrero

  • Temperatura: 19°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  • No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  • Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  • Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  • Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  • Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  • Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  • No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


