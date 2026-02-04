Muere mujer tras ataque armado en el Centro de Gobierno en Hermosillo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una mujer fue asesinada la mañana de este miércoles 4 de febrero tras registrarse una agresión armada en el estacionamiento del Centro de Gobierno, al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El ataque ocurrió en una zona de alta afluencia, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

DETALLES CONFIRMADOS DEL ATAQUE Y RESPUESTA OFICIAL

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron aproximadamente a las 08:11 horas en el área de estacionamiento del Edificio México, ubicado dentro del complejo gubernamental.

La víctima fue agredida con un arma de fuego y falleció en el lugar, pese a la pronta llegada de los servicios de emergencia, quienes únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área con el objetivo de preservar la escena del crimen y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios balísticos y recabaron información que será integrada a la carpeta de investigación.

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Minutos después del ataque, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el inicio formal de una carpeta de investigación por el homicidio de una mujer ocurrido en la capital del estado.

La autoridad informó que el presunto responsable sería un hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado; sin embargo, sus características físicas ya fueron incorporadas como parte de las líneas de investigación.

La FGJES detalló que se mantienen en curso las indagatorias periciales, así como las investigaciones de campo y de gabinete, con el fin de esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Asimismo, precisó que los avances del caso serán dados a conocer conforme lo permitan los tiempos procesales y el desarrollo de las investigaciones.

El área permaneció resguardada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos ministeriales, generando expectación entre trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el complejo gubernamental.

Las autoridades no han proporcionado información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre un posible móvil del ataque.